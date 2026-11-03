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"Белавиа" возобновляет полеты в московский аэропорт Жуковский. Теперь национальный авиаперевозчик представлен во всех аэропортах Москвы и Московской области. Московское направление остается одним из самых востребованных. Для пассажиров это дополнительная гибкость и возможность транзита.

Также "Белавиа" развивает сервис единого билета с российскими авиакомпаниями и предлагает повышение класса обслуживания. О новых маршрутах, сроках получения разрешений и планах по развитию рассказала начальник службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности авиакомпании "Белавиа" Екатерина Радишевская в "Актуальном интервью".

"Белавиа" выполняет рейсы в Домодедово и Внуково по два раза в день, в Шереметьево - три раза. С возобновлением полетов в Жуковский перевозчик представлен во всех аэропортах Москвы и Московской области. "Мы надеемся, что это даст дополнительную гибкость пассажирам, которые летят в Москву и дальше транзитом через московские аэропорты. Московское направление - одно из самых востребованных", - отметила Екатерина Радишевская.

Разработка новых маршрутов зависит от того, первое ли это направление в конкретной стране. Если направление новое, требуется серьезная работа по получению разрешений, аккредитации перевозчика и подготовке документации. "В страны Азии подготовительная работа занимает около года. Это не одно разрешение, а серьезный процесс", - пояснила специалист.

Пассажир всегда хочет новых направлений и выбора прямых рейсов из Минска. "План минимум - доступность для бюджета, план максимум - дешево. Мы каждый год проводим акции для пассажиров, которые готовы подстроиться под гибкие даты вылета. Как правило, конечно же, акции направлены на стимулирование спроса в какой-то менее востребованный сезон. За 9 месяцев 2026 года продали 97 тыс. мест по акционным тарифам - это достаточно много", - отметила Екатерина Радишевская.

"Белавиа" ежедневно работает над улучшением сервиса. С рядом российских авиакомпаний заключены коммерческие соглашения, позволяющие приобретать транзитные билеты с транзитом багажа. "В турбулентной ситуации удобнее и надежнее иметь единый билет. Мы ведем переговоры и с другими перевозчиками. Новый сервис этого года - повышение класса обслуживания на борту. В бизнес-классе кресла раскладываются в горизонтальную кровать: пассажир может поесть, поспать, проснуться, снова поесть - и прилетели. Сервис востребован, распространяем его на всю маршрутную сеть", - резюмировала специалист.