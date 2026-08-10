Белорусы вновь могут отправиться в Катар: "Белавиа" возобновляет чартерные рейсы в Доху.

Полетная программа была приостановлена в марте из-за нестабильной ситуации в регионе, но после подтверждения безопасности со стороны туристического ведомства Катара маршрут возвращается.

Рейсы будут выполняться раз в 10-11 дней. За четыре года Доха стала одним из самых популярных направлений: здесь можно совместить пляжный отдых, экскурсии по восточным рынкам и прогулки по современному мегаполису.

Пакетные туры уже доступны для бронирования. В октябре "Белавиа" также планирует запустить рейсы в Бангкок.