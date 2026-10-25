"Белавиа" запустила прямой регулярный рейс в Бангкок

"Белавиа" запустила регулярные прямые авиарейсы по маршруту Минск - Бангкок. Этой ночью первые пассажиры уже отправились в столицу Королевства Таиланд.

Тем, кто среди дождливой осени или холодной зимы мечтает о тропическом рае, - внимание на табло вылетов. Оно пополнилось еще одной заманчивой строкой. Новое направление - "Венеция Востока". Так нередко называют один из самых динамичных мегаполисов Юго-Восточной Азии - Бангкок.

Это самый посещаемый город мира в 2025 году. Более 30 млн иностранных туристов принял город контрастов, где древнейшие храмы дружат с современными небоскребами. Всю душу тайской столицы теперь поближе могут узнать и белорусы.

Бангкок - уже третий маршрут в Таиланд из Беларуси. В начале 2026 года национальная авиакомпания порадовала рейсами в город Паттайя, а еще на остров Пхукет. Спрос на отдых здесь оправдал все ожидания.

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании "Белавиа":

"Популярность можно измерить загрузкой рейса. Этот рейс практически полный. Почетный консул Таиланда в Беларуси сказал, что цифра путешествующих белорусов в Таиланд каждый год растет".

Рейсы будут выполняться один раз в неделю - по воскресеньям. Время полета - около 10 часов. В помощь - широкофюзеляжный лайнер Airbus A330. Самолет может преодолевать расстояния свыше 8 тыс. км без дозаправки, никаких изнурительных пересадок и томительных часов ожидания. Это весомая причина чаще бывать друг у друга.

Руслан Варанков, пресс-секретарь МИД Беларуси:

"У нас есть не только бизнес-направление, но и образовательный туризм, образовательные обмены, взаимодействие по линии Министерств иностранных дел, государственных органов. Мы ищем какие-то новые ниши, новое направление сотрудничества, и прямой рейс - это однозначно один из самых основных и удобных инструментов. Мы сейчас работаем над чем-то, что еще больше упростит контакты - это безвизовое соглашение. На стороне Республики Беларусь мы уже успели одобрить текст соглашения о безвизовых поездках. Ждем соответствующих действий со стороны Таиланда".

С 25 октября дня авиакомпания переходит на зимнее расписание полетов. Уйдут сезонные рейсы в Махачкалу, Мурманск и вьетнамский Нячанг. Вместо них - Бангкок, возобновят полеты на Шри-Ланку. Откроется еще один маршрут в Москву. После более чем шестилетней паузы белорусские самолеты снова сядут в аэропорту "Жуковский".

В 2026 году авиапремьер ждать уже стоит. Но что в планах на 2027-й? Известно, что сейчас активно прорабатывается вопрос сообщения с Мальдивами и еще одной точкой Поднебесной.