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"Белавиа": 1 сентября с 20:00 будет временно недоступна покупка авиабилетов
Авиакомпания"Белавиа" заявила о временных изменениях в обслуживании пассажиров 1 сентября. В первый день осени будет невозможно не только приобрести билет, но и совершить его обмен либо возврат.
В авиакомпании пояснили, что это будет связано с проведением технических мероприятий по переходу "Белавиа" на российскую систему бронирования проездных документов "Леонардо".
"С 20:00 1 сентября 2023 года в офисах продаж авиакомпании и агентов, на сайте, а также в мобильном приложении Белавиабудут временно недоступны бронирование, покупка, обмен и возврат авиабилетов, а также дополнительныеуслуги", - сказано на официальном сайте национального авиаперевозчика.
На предприятии также сообщили, что возобновление указанных выше сервисов, предположительно, произойдет 2 сентября.
Фото: Sputnik
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