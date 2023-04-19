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Прямой рейс в Мурманск открывает "Белавиа" 23 мая
Авиакомпания "Белавиа" 23 мая откроет прямой рейс в Мурманск, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу авиаперевозчика.
Полеты будут выполняться по вторникам. Вылет из Минска запланирован на 10.15, прибытие в Мурманск будет в 13.00. Обратный рейс из Мурманска состоится в 14.00, прилет в столицу Беларуси - в 16.40 (время указано местное).
Стоимость полета в одну сторону стартует от 134 евро, в обе - от 244 евро (тариф Light).
Продолжительность рейса по данному направлению составит менее трех часов. Пассажиры отправятся в полет на самолете Embraer 195.
Гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец рассчитывает, что этот маршрут станет востребованным у представителей бизнеса. "Мурманск - это крупнейший промышленный центр, здесь хорошо развиты рыбопереработка, металлообработка и другие отрасли. У Мурманска также большой логистический потенциал, так как это крупный портовый город", - акцентировал внимание он.
По его словам, данное направление ориентировано и на пассажиров, путешествующих транзитом через Минск, и на туристов, которые предпочитают необычные маршруты. "Здесь можно увидеть северное сияние, побывать на горнолыжных склонах, живописных сопках и настоящем атомном ледоколе, отправиться на морскую прогулку и понаблюдать за китами. Также мы будем рады, если с открытием рейса гости из Заполярья станут чаще посещать Беларусь и смогут по достоинству оценить ее туристическую привлекательность", - подчеркнул гендиректор.
Фото:БелТА
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