Прямой рейс в Мурманск открывает "Белавиа" 23 мая

Полеты будут выполняться по вторникам. Вылет из Минска запланирован на 10.15, прибытие в Мурманск будет в 13.00. Обратный рейс из Мурманска состоится в 14.00, прилет в столицу Беларуси - в 16.40 (время указано местное).

Гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец рассчитывает, что этот маршрут станет востребованным у представителей бизнеса. "Мурманск - это крупнейший промышленный центр, здесь хорошо развиты рыбопереработка, металлообработка и другие отрасли. У Мурманска также большой логистический потенциал, так как это крупный портовый город", - акцентировал внимание он.

По его словам, данное направление ориентировано и на пассажиров, путешествующих транзитом через Минск, и на туристов, которые предпочитают необычные маршруты. "Здесь можно увидеть северное сияние, побывать на горнолыжных склонах, живописных сопках и настоящем атомном ледоколе, отправиться на морскую прогулку и понаблюдать за китами. Также мы будем рады, если с открытием рейса гости из Заполярья станут чаще посещать Беларусь и смогут по достоинству оценить ее туристическую привлекательность", - подчеркнул гендиректор.