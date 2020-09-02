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Белавиа 5 сентября получит новый Embraer-175
Авиапарк Белавиа пополнит Embraer-175. Ожидается, что новый лайнер авиакомпания получит уже на этой неделе - 5 сентября. А пока в Бразилии идет приемка самолета.
Соглашение о поставках в лизинг подписали еще в 2018 году. Согласно договору, Белавиа уже получила один Embraer-175 и три 195-х. Кроме того, на старте нынешнего года партнеры подписали лизинговый договор на поставку трех самолетов нового поколения из этой линейки. Прибытие первого ждут уже в декабре. Национальный авиаперевозчик активно приступил к программе модернизации флота в 2014 году. В итоге авиапарк пополнили восемь самолетов: три лайнера американского производителя Boeing и пять судов бразильского Embraer.
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