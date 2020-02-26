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Белавиа будет нарабатывать отдельные лоукост-направления

Белорусский авиапарк пополнят три новых самолета. Белавиа, используя лизинговые схемы, закупает последние модели "Эмбраер". Это проверенный временем партнер национального авиаперевозчика. Эти лайнеры в отсутствие поставок "Боингов"становятся едва ли не единственной возможностью снижать затраты, открывать новые направления и пробовать первые лоукост-схемы.

Все подробности - у Ольги Анищенко. В Беларусь готовы отправиться три новых лайнера последнего поколения "Эмбраер". Самые большие в линейке бразильского производителя. Первый в небе над Минском ждут в декабре. Остальные прилетят в будущем году. Что это за зверь, белорусам уже показали. На старте осени самолет-лев гостил в столичном аэропорту в рамках мирового турне - презентации новой модели. Около года на адаптацию для Белавиа - и новые лайнеры уйдут в первый рейс.

Новую покупку Белавиа называет не иначе как событием

Перевозчик заинтересован в расширении флота с учетом роста пассажиропотока и открытия новых маршрутов. Контракт с "Боингом" на поставку двух 737 МАХ слетел: корпорация прекратила поставки проблемной модели. Ограниченный авиапарк затрудняет развитие, говорит гендиректор. "Эмбраер" позволит работать и в части загрузки новых направлений, и в части удешевления билетов (все же лайнеры самые экономичные в своей линейке).


Новые "Эмбраеры" на четверть экономят топливо

А это возможность общего снижения затрат до 10 %. Именно в этом резервы для удешевления стоимости авиабилета. К тому же пополнение парка позволит расширить свое присутствие в небе - как по действующим регулярным направлениям, так и по новым маршрутам. Белавиауже в этом году рассчитывает открыть для себя Вену, Ташкент и Актау, а летом еще и курортный испанский Реус. А в новом году - впервые опробовать лоукост-схему полетов.Лоукостером компания, конечно, не станет. Модель внедрят лишь на отдельных маршрутах. Первым делом, как говорится, самолеты. И лишь потом разработка направлений, которые не убьют рентабельность белорусского авиабизнеса.

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