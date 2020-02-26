Белавиа будет нарабатывать отдельные лоукост-направления

Белорусский авиапарк пополнят три новых самолета. Белавиа, используя лизинговые схемы, закупает последние модели "Эмбраер". Это проверенный временем партнер национального авиаперевозчика. Эти лайнеры в отсутствие поставок "Боингов"становятся едва ли не единственной возможностью снижать затраты, открывать новые направления и пробовать первые лоукост-схемы.



Все подробности - у Ольги Анищенко. В Беларусь готовы отправиться три новых лайнера последнего поколения "Эмбраер". Самые большие в линейке бразильского производителя. Первый в небе над Минском ждут в декабре. Остальные прилетят в будущем году. Что это за зверь, белорусам уже показали. На старте осени самолет-лев гостил в столичном аэропорту в рамках мирового турне - презентации новой модели. Около года на адаптацию для Белавиа - и новые лайнеры уйдут в первый рейс.





Новую покупку Белавиа называет не иначе как событием

Перевозчик заинтересован в расширении флота с учетом роста пассажиропотока и открытия новых маршрутов. Контракт с "Боингом" на поставку двух 737 МАХ слетел: корпорация прекратила поставки проблемной модели. Ограниченный авиапарк затрудняет развитие, говорит гендиректор. "Эмбраер" позволит работать и в части загрузки новых направлений, и в части удешевления билетов (все же лайнеры самые экономичные в своей линейке).





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