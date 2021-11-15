Белавиа: граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут принимать на рейсы из ОАЭ в Беларусь

Белавиа сообщила, что по решению властей ОАЭ не будут принимать граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии на рейсы в Минск из Дубая. В связи с этим наша авиакомпания усиливает контроль за проверкой документов при регистрации пассажиров на рейсы из Дубая. Ранее Белавиа по решению компетентных органов Турции перестала принимать граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсы из этой страны в Беларусь.

