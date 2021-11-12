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"Белавиа": граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься на рейсы из Турции в Беларусь

"Белавиа", по решению компетентных органов Турции, с сегодняшнего дня не принимает на рейсы из этой страны в Беларусь граждан Ирака, Сирии и Йемена. Об этом нашему агентству сообщили в компании. Пассажиры "Белавиа", попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости билета - без удержаний - по месту его приобретения.

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