"Белавиа": граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься на рейсы из Турции в Беларусь

"Белавиа", по решению компетентных органов Турции, с сегодняшнего дня не принимает на рейсы из этой страны в Беларусь граждан Ирака, Сирии и Йемена. Об этом нашему агентству сообщили в компании. Пассажиры "Белавиа", попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости билета - без удержаний - по месту его приобретения.