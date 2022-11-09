Белавиа: из-за нештатной ситуации скорректировано расписание некоторых рейсов

В ходе выполнения рейса B2 727 Минск - Шарджа на самолете Boeing 737-800 произошло растрескивание покровного слоя одного из стекол кабины пилотов, сообщается на официальном сайте авиакомпании. В соответствии с действующими инструкциями командир воздушного судна принял решение о вынужденном возвращении в базовый аэропорт Минск. Самолет совершил посадку в Национальном аэропорту Минск в 07:24.

На борту находилось 158 пассажиров, их здоровью и безопасности ничего не угрожало.

К сожалению, возникшая нештатная ситуация оказала негативное влияние на выполнение некоторых рейсов 09.11.2022. Авиакомпания была вынуждена изменить время вылета чартерных рейсов в Анталию и Шарм-Эль-Шейх на более позднее. Пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены напитки и питание согласно действующим правилам. За актуальной информацией о времени отправления и прибытия рейсов можно следить на сайте авиакомпании.

