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Белавиа корректирует расписание полетов в Тель-Авив

За ситуацией в Тель-Авиве следит национальный авиаперевозчик "Белавиа". Как прокомментировали в компании, в ближайшие дни возможна корректировка в расписании рейсов. Учитывая сложившуюся ситуацию, авиакомпания перенесла ближайший рейс в израильский город, запланированный на 19:10 сегодня, на 07:45 утра завтрашнего дня.


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