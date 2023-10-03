Белавиа меняет полетную программу - как изменится расписание полетов, какие рейсы отменят

Белавиаменяет полетную программу в Дубай и Шарджу с октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию компании.

Сейчас самолеты Белавиаотправляются в Шарджу по вторникам и пятницам с вылетом из Минска в 00.50 и прибытием в Шарджу в 08.00, вылет из Шарджи - в 09.00, прибытие в Минск - в 14.00. С 29 октября программу дополнят субботние рейсы.

Рейсы Белавиав Дубай отправляются трижды в неделю: по понедельникам, средам, и воскресеньям. С 29 октября дополнят полетную программу отправления по четвергам.

"Расписание с этой даты будет следующее: вылет из Минска - в 03.05, прибытие в Дубай - в 09.50, вылет из Дубая - в 10.50, прибытие в Минск - в 16.15. Время для всех аэропортов указано местное", уточнили в авиакомпании.