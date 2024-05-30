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Belavia объявила о старте чартерной программы в турецкий Бодрум

Belavia объявила о старте чартерной программы в турецкий Бодрум

Белорусская авиакомпания "Белавиа" объявила о старте чартерной программы, связавшей Минск с турецким Бодрумом. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкойнабелорусскуюавиакомпанию.

Рейсы на этот турецкий курорт будут выполняться каждые 10-11 дней.

В чартерной программе Белавиа в том числе турецкие Измир и Анталья. При этом в Анталью можно улететь как из Минска, так и из Гомеля и Бреста.

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