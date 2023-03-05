"Белавиа" объявила о распродаже билетов

"Белавиа" объявила о скидках для своих клиентов в день 27-летия компании, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



"Дарим промокод на скидку: по промокоду 27BELAVIA можно купить билет со скидкой 27 % от тарифа", - говорится в праздничном релизе.



Однако уточняется, что скидка на таксы и сборы, включенные в стоимость билета, не распространяется.



"Особенность промокода в том, что он применяется ко всем тарифным брендам экономического класса на любом регулярном рейсе "Белавиа", - следует из рекламного предложения госкомпании.



Также в "Белавиа" сообщили, что количество промокодов - 100 тысяч, а воспользоваться им можно только сегодня до 00:00.

