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"Белавиа" объявила о распродаже билетов

"Белавиа" объявила о распродаже билетов

"Белавиа" объявила о скидках для своих клиентов в день 27-летия компании, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Дарим промокод на скидку: по промокоду 27BELAVIA можно купить билет со скидкой 27 % от тарифа", - говорится в праздничном релизе.

Однако уточняется, что скидка на таксы и сборы, включенные в стоимость билета, не распространяется.

"Особенность промокода в том, что он применяется ко всем тарифным брендам экономического класса на любом регулярном рейсе "Белавиа", - следует из рекламного предложения госкомпании.

Также в "Белавиа" сообщили, что количество промокодов - 100 тысяч, а воспользоваться им можно только сегодня до 00:00.

Период путешествия - с 6 марта по 21 апреля.

Фото:БелТА

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