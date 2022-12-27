Belavia объявила распродажу билетов

27 декабря в Belavia весь день действует акция - распродажа билетов по всем прямым регулярным направлениям (кроме Туркменбаши), рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Период для путешествий - с 12 января по 25 марта 2023 года.

Все акционные направления разбиты на 4 группы в зависимости от стоимости авиабилета. Стоимость указана туда и обратно (включая таксы и сборы): 49 евро - Москва, Санкт-Петербург; 99 евро - Екатеринбург, Казань, Калининград; 149 евро - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Сочи; 199 евро - Ташкент, Астана, Стамбул, Дубай, Ереван, Баку.

В Belavia отметили, что количество билетов ограничено. Акция действует на сайте и в мобильном приложении авиакомпании. Подробности промоакции можно посмотреть на сайте belavia.by.