Белавиа открыла прямой рейс из Гомеля в Москву

Вылет был запланирован в 17:40 из Москвы в аэропорту Внуково. Кто летел на родину, кто в гости. Первых пассажиров встречали с подарками. Это все запечатлела наша съемочная группа. Подробности смотрите в сюжете Дарьи Рачко.

Из Гомеля в Москву добираться теперь гораздо проще, Белавиа открыла прямой рейс. Летать будут три раза в неделю - во вторник, пятницу и воскресенье.

И если по земле до российской столицы 7-8 часов, то в небе чуть больше часа. Только на ближайшие месяцы купили больше 500 билетов.





У стойки регистрации первого пассажира встречают как почетного гостя. Елена Лупанова летит на свою малую родину к родственникам, не видела их уже несколько месяцев.

Я стараюсь регулярно навещать город, к тому же я очень люблю Беларусь. Я рада, что появился такой рейс, на котором очень удобно добираться. Елена Лупанова, пассажир

Прямого авиасообщения не было 17 лет. Был с пересадкой сначала в Минске, и уже оттуда в Гомель, это неудобно. На поезде и вовсе тратишь 12 часов. Для тех, кто летит в Москву, во Внуково предусмотрена удобная логистика - всего несколько километров от столицы России, курсирует аэроэкспресс, а с недавнего времени и метро.

С учетом ажиотажа на первый рейс (загрузка превышена на 70 %), пришлось заменить лайнер, у которого на несколько десятков мест больше. В будущем предусмотрен борт, рассчитанный до 80 пассажиров.





По традиции в Гомеле воздушное судно встречают водяной аркой, хлебом-солью и "прывітальнай" песней.

То, что направление будет востребовано, прогнозировали задолго до. Гомель - второй по величине город в Беларуси, развиты экономические связи с российскими регионами. Возьмем, к примеру, Гомсельмаш. По итогам 2022 года был рекордный прирост экспорта - на 52 %. В валюте это практически миллиард долларов. А теперь и прямые контракты заключать легче.

По результатам первого полугодия 2023 года наш товарооборот с Россией составил 130 % к аналогичному периоду прошлого года, а в прошлом году товары и услуги составили 50 миллиардов долларов. Гомельская область имеет весьма серьезный вклад в этот товарооборот. Александр Шпаковский, советник-посланник Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации

Что касается стоимости, пассажиры первых рейсов могут приобрести билеты по нынешнему курсу за 85 рублей, в обе стороны - цена от 200 рублей. Но она не окончательна. Вообще в планах из Гомеля запустить новые маршруты.

Этот рейс - наша попытка возродить полеты из областных городов Беларуси в столицу России и не только. В наших планах запустить регулярный рейс в Санкт-Петербург, а летом, скорее всего, и в Сочи. Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа"