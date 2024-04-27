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"Белавиа" открыла прямой рейс Минск - Махачкала, узнали время полета
Авиакомпания "Белавиа" 26 апреля открыла регулярные рейсы в Международный аэропорт Махачкала из Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой пресс-службе авиакомпании.
Рейсы по маршруту Минск - Махачкала - Минск будут выполняться один раз в неделю по пятницам.
Вылет из Минска запланирован в 13.10, прибытие в Махачкалу - в 16.40. Вылет из Махачкалы - в 17.40, прибытие в Минск - в 21.35. Рейс будет осуществляться на воздушном судне Эмбраер-195 с комфортабельным салоном эконом- и бизнес-класса.
Старт нового направления "Белавиа" по традиции торжественно отметили в двух локациях: Национальном аэропорту Минск и Международном аэропорту Махачкала. В Минске церемонию открыл ансамбль танца "Кавказ", первому пассажиру вручили подарок от ОАО "Белавиа", а также сертификат на трансфер от партнера авиакомпании.
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"Новый рейс будет востребован пассажирами, - считает заместитель генерального директора по маркетингу и ВЭД ОАО "Белавиа" Владимир Баркун. - Мы предлагаем белорусам открыть для себя Дагестан как привлекательное туристическое направление. Рейс Минск - Махачкала - это возможность увидеть живописные горы и Каспийское море, побывать в самобытном, древнем городе Дербент и на самом глубоком в Европе Сулакском каньоне. Вдохновляющие места, которые наполняют энергией".
По его словам, загрузка первого рейса из Минска составляет более 70%, показатель последующих - еще выше, что говорит о популярности маршрута уже сейчас.
"Белавиа" анонсировала открытие рейса в конце января, за это время белорусы успели почитать, узнать о привлекательности Дагестана. И выбрать это направление для отдыха летом и на майские праздники. Некоторые рейсы загружены на 100%", - отметил Владимир Баркун.
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