Сегодня Белавиа отменила полеты в Таллин. Данное решение принято в связи с наличием запрета на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии. В компании обратили внимание, что в течение 12 месяцев с момента покупки билета или полета по одному направлению транзитного маршрута можно изменить дату вылета или оформить возврат денежных средств.