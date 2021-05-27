3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белавиа отменила полеты в Чехию и Финляндию
В связи с решением правительств Финляндии и Чехии Белавиа вынуждена отменить все рейсы в эти страны. В Финляндию и из нее полеты прекращаются с 26 мая по 29 октября 2021 года. Рейсов в Чехию не будет с 28 мая по 30 июня.
Минсктранс же возобновит пассажирское сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом с 4 июня. Автобус в Москву будет отправляться из Минска в 20:30, обратно в 19:00 с автовокзала "Южные Ворота" и в 20:45 - со станции автовокзала "Саларьево". Рейсы по международному маршруту до Санкт-Петербурга будут отправляться из Минска в 19:00 и обратно тоже в 19:00.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
Муравейко: Решение США о поставке противопехотных мин Украине - это нарушение очередного баланса сил
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все