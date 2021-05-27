Белавиа отменила полеты в Чехию и Финляндию

В связи с решением правительств Финляндии и Чехии Белавиа вынуждена отменить все рейсы в эти страны. В Финляндию и из нее полеты прекращаются с 26 мая по 29 октября 2021 года. Рейсов в Чехию не будет с 28 мая по 30 июня.

Минсктранс же возобновит пассажирское сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом с 4 июня. Автобус в Москву будет отправляться из Минска в 20:30, обратно в 19:00 с автовокзала "Южные Ворота" и в 20:45 - со станции автовокзала "Саларьево". Рейсы по международному маршруту до Санкт-Петербурга будут отправляться из Минска в 19:00 и обратно тоже в 19:00.