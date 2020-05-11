Белавиа отменяет рейсы в Палангу до октября

Рейсы в Палангу и обратно не будут выполняться до 24 октября 2020 года. Чтобы вернуть деньги за билеты, нужно обращаться в места их приобретения. А в случае покупки их через сайт, необходимо следовать инструкциям, размещенным на сайте.



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