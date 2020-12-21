"Белавиа" пока не отменяет рейсы в Лондон из-за мутации Covid. Об этом СМИ заявили в пресс-службе кампании. Там также отметили, что оперативно проинформируют об изменениях, если таковые произойдут. Пока же рейсы в Лондон авиакомпания выполняет по средам и воскресеньям.