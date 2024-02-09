ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белорусская авиационная отрасль подвела итоги работы за 2023 год и поделилась амбициозными планами

В 2023 году авиакомпания "Белавиа" выполняла регулярные рейсы в 20 аэропортов десяти государств. Отечественная авиационная отрасль подвела итоги работы.

Стартовали два новых регулярных направления из Минска: в Дели и Мурманск. В октябре был открыт маршрут Гомель - Москва - Гомель. В Минск начали выполнять полеты 5 иностранных перевозчиков (всего же их 11).

В планах - наладить воздушное сообщение с Венесуэлой, Кенией и Сейшелами. Подписание соответствующих документов с этими странами уже прорабатывается.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все