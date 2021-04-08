Белавиа получила новый Boeing 737 MAX с завода авиастроительной корпорации в США

В Минске приземлился новый Boeing 737 МАХ. Он прилетел прямо с завода-изготовителя в американском Сиэтле.



Это последнее и самое современное поколение лайнеров в своем сегменте. Беларусь стала первой в регионе, кто закупил новый самолет. Он станет 29-м бортом в авиапарке Белавиа. Это более экономичная машина в сравнении с предыдущим поколением, она обеспечивает большую дальность полета. Это позволит авиакомпании со временем открывать новые, более далекие прямые маршруты. Ожидается, что в течение года в распоряжение авиаперевозчика поступят еще три таких самолета. А более возрастные лайнеры снимут с эксплуатации. В итоге средний возраст самолетов Белавиа приблизится к шести годам.



