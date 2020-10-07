"Белавиа" продлила приостановку отдельных рейсов в Ригу и Таллин до 24 октября. В этот же день планируются и первые самолеты в Будапешт, Воронеж, Казань и Нижний Новгород. До следующего четверга полеты не будут выполняться в Ларнаку, во все пункты Грузии - до конца месяца, в Ашхабад первый рейс запланирован на первое ноября. Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта следующего года. Для этого необходимо обратиться в кассы, представительства авиакомпании или службу поддержки.



