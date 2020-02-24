ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белавиа продолжает полеты в Италию

И как прокомментировали журналистам в Белавиа, компания продолжает полеты в Италию. Вернуть билеты можно только по правилам тарифа. Никаких запретов на выполнение полетов в итальянские города нет.

Италия стала эпицентром вспышки нового коронавируса в Европе.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все