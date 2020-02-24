Белавиа продолжает полеты в Италию

И как прокомментировали журналистам в Белавиа, компания продолжает полеты в Италию. Вернуть билеты можно только по правилам тарифа. Никаких запретов на выполнение полетов в итальянские города нет.



Италия стала эпицентром вспышки нового коронавируса в Европе.

