"Белавиа" продолжает работу по возвращению белорусов, застрявших на курортах по всему миру

"Белавиа"в тесной связке с дипломатами продолжает работу по возвращению белорусов, застрявших на курортах по всему миру. Она усложняется техническими возможностями перевозчика: в авиапарке "Белавиа"нет лайнеров, рассчитанных на дальнемагистральные перелеты. А рейсы в Юго-Восточную Азию, где до сих пор остается большинство белорусов, требуют порой не одной дозаправки в пути. Помимо этого, организация таких перелетов затратна для компании, чей пассажиропоток в условиях пандемии и без того сократился на 90 %. "Белавиа"вынуждена корректировать планы по закупке самолетов и открытию новых рейсов. Руководство подчеркивает: пока масштабы бедствия оценить сложно. Возвращение к прежней жизни в лучшем случае в мае за счет летнего сезона помогло бы перевозчику сократить потери, нанесенные вирусом за прошедшие несколько месяцев. Но прогнозировать благоприятное для авиаотрасли лето сегодня не возьмется, пожалуй, никто. Все подробностив нашем интервью. Игорь Чергинец, заместитель гендиректора авиакомпании "Белавиа" (видео).



