Чтобы наши туристы смогли как можно быстрее вернуться домой, Белавиа продолжит полеты в Москву. Такая договоренность достигнута сегодня с российской стороной. Эту информацию в интервью нашему телеканалу подтвердил посол Дмитрий Мезенцев (видео).



