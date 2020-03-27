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Белавиа продолжит полеты в Москву

Чтобы наши туристы смогли как можно быстрее вернуться домой, Белавиа продолжит полеты в Москву. Такая договоренность достигнута сегодня с российской стороной. Эту информацию в интервью нашему телеканалу подтвердил посол Дмитрий Мезенцев (видео).

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