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Belavia с 16 июня возобновляет полеты в Кишинев

Belavia с 16 июня возобновляет полеты в Кишинев

Такая информация размещена в Facebook авиаперевозчика.
"С 16 июня мы возобновляем выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск - Кишинев - Минск. Вылеты два раза в неделю - по вторникам и пятницам", - говорится в сообщении.
Билет можно купить на сайте авиакомпании.

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