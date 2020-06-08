Belavia с 16 июня возобновляет полеты в Кишинев

Такая информация размещена в Facebook авиаперевозчика.

"С 16 июня мы возобновляем выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск - Кишинев - Минск. Вылеты два раза в неделю - по вторникам и пятницам", - говорится в сообщении.

Билет можно купить на сайте авиакомпании.



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