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Белавиа с апреля начнет выполнять рейсы из Гомеля в Шереметьево

Белавиа с апреля начнет выполнять рейсы в Шереметьево не только из Минска, но и из Гомеля. Полеты в Москву - дважды в неделю по понедельникам и четвергам.

Шереметьево - это крупный транзитный хаб. Обслуживает самолеты по 160 направлениям. Оптимален, если надо добраться на север или запад российской столицы.

Напомним, из Гомеля уже выполняются рейсы во Внуково, а с 22 марта стартуют полеты в Санкт-Петербург.

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