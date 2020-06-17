ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белавиа сегодня возобновляет полеты в Брюссель

Белавиа сегодня возобновляет полеты в Брюссель

В авиакомпании обращают внимание, что граждане Беларуси могут попасть на территорию Бельгии только по веским причинам.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все