Белавиа следит за ситуацией с COVID-19 и возобновляет регулярные и чартерные рейсы

Национальный авиаперевозчик "Белавиа" активно следит за ситуацией, связанной с COVID-19. И по мере возможностей возобновляет выполнение регулярных и чартерных рейсов. В Белавиа надеются на скорое восстановление отрасли, на которую пришелся один из мощнейших в истории ударов.

