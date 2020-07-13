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Белавиа следит за ситуацией с COVID-19 и возобновляет регулярные и чартерные рейсы

Национальный авиаперевозчик "Белавиа" активно следит за ситуацией, связанной с COVID-19. И по мере возможностей возобновляет выполнение регулярных и чартерных рейсов. В Белавиа надеются на скорое восстановление отрасли, на которую пришелся один из мощнейших в истории ударов.

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