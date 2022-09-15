"Белавиа" сможет выполнять рейсы в Египет без технической посадки

"Белавиа" с 16 сентября сможет выполнять рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх без технической посадки. Об этом БелТА сообщили в авиакомпании.

Это стало возможным после получения разрешения Росавиации летать в южных направлениях через территорию Российской Федерации. Однако сокращение полета затронет пока не все рейсы.После закрытия 24 февраля части воздушного пространства России "Белавиа" выполняла рейсы в Хургаду и Шарм-Эль-Шэйх в облет, что повлияло на протяженность пути и вызвало необходимость технической посадки для дозаправки.

Сейчас, получив разрешение Росавиации, Belavia сможет выполнять часть полета по "спрямленному маршруту". Расчетное время в пути составит около 7 часов.

В авиакомпании обратили внимание на то, что на рейсах без техпосадки будет ограничена предельная коммерческая загрузка, т.е. количество перевозимых пассажиров и багажа. Поэтому рейсы, загрузка которых уже превышает предельно допустимую для беспосадочного полета, по-прежнему будут выполняться с технической посадкой (это необходимо для комфортной доставки на отдых и домой всех туристов, которые приобрели путевки).

Еще один важный момент: ограничение предельной коммерческой загрузки на прямых рейсах влечет за собой уменьшение нормы провоза багажа. Несмотря на некоторые ограничения, беспосадочные рейсы сделают отдых на курортах Египта более привлекательным и доступным для белорусских туристов.

"Планируя отдых в Египте, уточняйте всю информацию о тонкостях полета у туристических операторов", - рекомендуют в компании.



