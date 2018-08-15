"Белавиа" устроит распродажу билетов

В "Инстаграме" авиакомпании "Белавиа" появилось сообщение о традиционной осенней акции. Ровно сутки билеты по регулярным маршрутам будут продаваться за 50 евро туда и обратно. Плюс таксы и сборы. Распродажа начнется с наступлением полуночи. Причем только на сайте "Белавиа", там же и детальная информация. Вылеты можно совершить с 1 октября по 20 декабря.