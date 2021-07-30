Белавиа вдвое увеличит количество рейсов между Минском и Москвой

Увеличение количества рейсов уже закономерно привело к тому, что стоимость билетов возвращается на допандемийный уровень. Сейчас авиабилеты из Минска в Москву можно купить по тарифам от 50 евро. Если перелет туда и обратно, то стоимость билетов составит от 95 евро. В настоящие момент авиакомпания "Белавиа" выполняет рейсы в 10 российских аэропортов.

Екатерина Радишевская, начальник службы авиакомпании "Белавиа"