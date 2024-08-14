"Белавиа" вошла в топ-12 лучших авиакомпаний по качеству еды на борту

"Белавиа" попала в топ-12 лучших авиакомпаний мира по качеству еды, предоставляемой пассажирам во время полета. Об этом свидетельствуют данные рейтинга британского аналитического сервиса Moneysupermarket.

Команда исследователей проанализировала более 27 тыс. отзывов пассажиров о еде на различных рейсах. Всего в перечне сервиса оказалось 98 авиакомпаний. Первое место в списке у Kuwait Airways. В тройку лидеров также вошли Oman Air и ливанская Middle East Airlines. "Белавиа" расположилась на 12 месте, набрав почти 8 баллов из 10 возможных. Наш перевозчик обогнал такие крупные авиакомпании, как Austrian Airlines, Qatar Airways и "Аэрофлот".