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"Белавиа" возглавила один из рейтингов пунктуальных авиакомпаний
"Белавиа" возглавила один из рейтингов пунктуальных авиакомпаний, сообщает БЕЛТАсо ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург) определил лидеров пунктуальности среди авиакомпаний. Как разъяснили в пресс-службе аэропорта, оценка авиаперевозчикам была дана в трех категориях: российские авиакомпании, выполняющие рейсы ежедневно, а также российские авиакомпании, которые летают из/в Кольцово не каждый день, и международные авиаперевозчики. При определении самых пунктуальных перевозчиков - как пассажирских регулярных, так и чартерных рейсов - были учтены данные о выполнении полетов из Екатеринбурга за первое полугодие 2024-го. При этом претенденты не должны были отклоняться от расписания более чем на 15 минут.
"Белавиа" стала бесспорным победителем в номинации "Международные авиакомпании". Как уточнили в пресс-службе аэропорта, авиакомпания не допустила ни одной задержки.
Как пояснили в "Белавиа", рейсы Минск - Екатеринбург выполняются по понедельникам и четвергам. Время в пути составляет 3 часа.
Фото: БЕЛТА
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