"Белавиа" возглавила один из рейтингов пунктуальных авиакомпаний

Международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург) определил лидеров пунктуальности среди авиакомпаний. Как разъяснили в пресс-службе аэропорта, оценка авиаперевозчикам была дана в трех категориях: российские авиакомпании, выполняющие рейсы ежедневно, а также российские авиакомпании, которые летают из/в Кольцово не каждый день, и международные авиаперевозчики. При определении самых пунктуальных перевозчиков - как пассажирских регулярных, так и чартерных рейсов - были учтены данные о выполнении полетов из Екатеринбурга за первое полугодие 2024-го. При этом претенденты не должны были отклоняться от расписания более чем на 15 минут.