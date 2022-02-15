ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Белавиа" возобновляет чартерные рейсы в Иорданию и Египет

"Белавиа" возобновляет чартерные рейсы в Иорданию и Египет

Авиакомпания "Белавиа" возобновляет выполнение чартерных рейсов в Иорданию и Египет. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на сайт перевозчика.

"Авиакомпания возобновляет выполнение чартерных рейсов в Иорданию. Улететь из Минска в Акабу можно с 2 апреля. Также возобновляются чартерные рейсы из Гомеля на курорты Египта: в Хургаду с 8 марта и в Шарм-эль-Шейх с 13 марта", - говорится в сообщении.

В "Белавиа" пояснили, что приобрести билеты и узнать все подробности о путешествии можно у туристических агентов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все