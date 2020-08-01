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Белавиа возобновляет полеты между Минском и Веной с 16 августа

Белавиа возобновляет полеты между Минском и Веной с 16 августа

В авиакомпании призывают перед полетом ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд в страну назначения.

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