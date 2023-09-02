ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белавиа возобновляет предоставление услуг по бронированию авиабилетов, но некоторые функции пока недоступны

Белавиа возобновляет предоставление услуг по бронированию авиабилетов, но некоторые функции пока недоступны

С 2 сентября Белавиавозобновила предоставление услуг, которое было приостановлено из-за перехода компании на российскую систему бронирования авиабилетов "Леонардо", сообщаетБЕЛТА со ссылкой на информацию пресс-службыавиаперевозчика.

Отмечается, что возобновление будет происходить поэтапно. В частности, уже сейчас пассажирам доступна покупка авиабилетов как на прямые, так и на стыковочные рейсы Белавиа, а также возможность изменения даты вылета. Сделать это можно в офисах по продаже авиабилетов Белавиа, в представительствах и у агентов. Возврат авиабилета возможно оформить по месту его приобретения. Если билет ранее был приобретен на сайте belavia.by, для оформления возврата нужно обратиться в офисы продаж Белавиа.

Приобретение дополнительных услуг можно оформить только офлайн: в офисах по продаже авиабилетов Белавиа, представительствах, у агентов. Речь идет о провозе дополнительного багажа, особых категориях багажа, перевозке несопровождаемых детей и животных.

Некоторые функции пока остаются недоступными, в компании работают над их восстановлением. Это касается покупки авиабилетов на сайте, онлайн-регистрации, покупки мест в салоне самолета, оформления любых услуг посредством платежной системы "Расчет", мобильного приложения, сервисов программы "Белавиа Лидер" (личный кабинет, оформление премиальных билетов, выбор места в салоне для участников элитных уровней).

Онлайн-регистрацию планируется запустить 3 сентября (пока без возможности выбора места).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все