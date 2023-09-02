Белавиа возобновляет предоставление услуг по бронированию авиабилетов, но некоторые функции пока недоступны

Отмечается, что возобновление будет происходить поэтапно. В частности, уже сейчас пассажирам доступна покупка авиабилетов как на прямые, так и на стыковочные рейсы Белавиа, а также возможность изменения даты вылета. Сделать это можно в офисах по продаже авиабилетов Белавиа, в представительствах и у агентов. Возврат авиабилета возможно оформить по месту его приобретения. Если билет ранее был приобретен на сайте belavia.by, для оформления возврата нужно обратиться в офисы продаж Белавиа.