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Белавиа возобновляет рейсы из Минска в Сочи и Краснодар

Новые рейсы из Грузии

Кроме того, стало известно, что в столицу Беларуси начнет летать авиакомпания Georgian Airways. Первый рейс Минск - Тбилиси состоится 11 августа.


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