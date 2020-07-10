"Белавиа" временно запретила чартерные полеты с домашними животными

"Пассажир в стране отдыха в случае обнаружения у него симптомов инфекции может быть помещен на карантин или в медучреждение для лечения. Учитывая это, а также невозможность предоставить специальные условия для содержания питомца при отсутствии заболевшего хозяина, некоторые страны ввели запрет на ввоз животных. Поэтому на время пандемии коронавируса авиакомпания не принимает к перевозке домашних животных на чартерных рейсах", – говорится в сообщении авиаперевозчика.



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