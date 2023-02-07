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Белавиа выполняет рейсы в штатном режиме, несмотря на сложные природные условия в некоторых странах

Белавиа выполняет рейсы в штатном режиме, несмотря на сложные природные условия в некоторых странах

Несмотря на сложные природные условия в некоторых странах, Белавиа выполняет рейсы в штатном режиме согласно расписанию. Такая информация опубликована в официальном Telegram-канале авиакомпании.

На этой неделе из нескольких регионов, куда летает авиакомпания, поступают новости о сложных природных условиях.

"В Турции, кроме разрушительного землетрясения, зафиксирован снежный шторм, снегопады затронули также Грузию и Армению. Но несмотря на это, Белавиа выполняет рейсы в штатном режиме согласно расписанию", - прокомментировали в пресс-службе.

Фото:t.me/belavia_official

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