"Белавиа" вывезет российских туристов из Египта

Белорусская авиакомпания также помогла доставить на родину российских туристов, застрявших в Египте. Первая группа уже вылетела в аэропорт Домодедово, сегодня планируется еще один рейс. Ранее сообщалось, что покинуть Египет не могут около 2 тысяч российских граждан. Авиасообщение прекращено в связи с коронавирусом.