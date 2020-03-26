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"Белавиа" вывезет российских туристов из Египта

Белорусская авиакомпания также помогла доставить на родину российских туристов, застрявших в Египте. Первая группа уже вылетела в аэропорт Домодедово, сегодня планируется еще один рейс. Ранее сообщалось, что покинуть Египет не могут около 2 тысяч российских граждан. Авиасообщение прекращено в связи с коронавирусом.

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