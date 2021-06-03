ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белавиа забирает застрявших на курортах туристов

Национальная авиакомпания Белавиа выполнила два эвакуационных рейса из Албании и Черногории. Самолеты уже прибыли в штатном режиме в аэропорт Минска. Из одной только Черногории вернулось 189 наших туристов. Уже завтра планируется эвакуационный рейс из Туниса. Самолет отправится из острова Джерба в 6:00 по местному времени.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все