Белавиа запускает авиарейсы из Гомеля в Москву. О дальнейших планах авиакомпании рассказал Игорь Чергинец

Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа": Это наша попытка возродить полеты из областных городов Беларуси в столицу Российской Федерации и не только. Мы будем смотреть внимательно за этими рейсами. Сегодня видно, что это уже успех. Дальше в наших планах, если говорить о регулярных рейсах из Гомеля, это Санкт-Петербург, в летнее время - Сочи, весной - Анталия.