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Белавиа запускает авиарейсы из Гомеля в Москву. О дальнейших планах авиакомпании рассказал Игорь Чергинец
Новый воздушный старт дан. Из Гомеля в Москву запущены авиарейсы. В неделю предусмотрели три вылета - по вторникам, пятницам и воскресеньям. И если по земле добирались за 7-8 часов, то в небе это время займет чуть меньше 1,5 часа. Приземляться будут во Внуково. Удобная логистика - аэропорт всего в 19 км от российской столицы, курсирует аэроэкспресс, а с недавнего времени и метро. На ближайшие месяцы купили уже более 500 билетов.
Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа": Это наша попытка возродить полеты из областных городов Беларуси в столицу Российской Федерации и не только. Мы будем смотреть внимательно за этими рейсами. Сегодня видно, что это уже успех. Дальше в наших планах, если говорить о регулярных рейсах из Гомеля, это Санкт-Петербург, в летнее время - Сочи, весной - Анталия.
Дмитрий Ерзакович, первыйзаместительгенеральногодиректораАО "Международныйаэропорт"Внуково": Уверен, что спрос будет расти. Для нас это увеличение частот для нашего аэропорта. Мы довольны. Будем стараться соответствовать высокому качеству Белавиа.
Возобновляется еще одно авианаправление из Гомеля - чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх (Египет). Планируется, что первый борт с туристами поднимется в небо из гомельского аэровокзала в Шарм-эль-Шейх уже 21 января. Предварительно в планах рейсы с частотой один раз в десять дней.
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