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Белавиа запускает новый регулярный авиарейс из Гомеля в Санкт-Петербург
Регулярное авиасообщение свяжет Гомель с Северной столицей России. Первый рейс в Санкт-Петербург Embraer E-175 совершит 22 марта. Полет в одну сторону займет 1 час 25 минут. Приземляться самолет Белавиа будет в аэропорту Пулково. Борт вмещает 64 места эконом-класса и 12 - бизнес-класса. Частота полетов - три раза в неделю - по вторникам, пятницам, воскресеньям.
Открывая новый регулярный рейс, отечественный авиаперевозчик намерен закрепить успех на российском направлении. С конца 2023 года возобновились авиаперевозки пассажиров из Гомеля в Москву и обратно. Сейчас это происходит 5 раз в неделю. Интерес есть, загруженность рейсов высокая.
Сегодня в условиях ограничений воздушные судна Белавиа совершают полеты в 10 государств мира. Пассажиропоток на российском направлении стремительно растет. С открытием новых маршрутов активнее развивается медицинский туризм. В 2023 году в здравницах Гомельской области прошли оздоровление 25 тыс. граждан России.
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