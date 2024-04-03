Белавиа запустила прямой рейс между Брестом и Москвой

Брест и Москву связал прямой авиамаршрут от Белавиа. Перелет занимает всего 1 час 45 минут. Первый рейс встретили 3 апреля по всем традициям.

Начало полетов выпало на первые дни апреля - символично в контексте празднования Дня единения двух братских народов. Прямое авиасообщение Брест - Москва не только укрепит деловые контакты, но и откроет новые перспективы для развития туризма и культурного обмена. География региональных полетов будет расширяться.

"Безусловно, не останется в стороне Витебск - будут рейсы. В дальнейшем из аэропортов мы рассматриваем возможности регулярных рейсов в направлениях Сочи, Грузия и другие. В ближайших планах - увеличение чартерных программ из областных центров. В Египет уже летаем из Гомеля и Витебска. Будут еще Анталия, Турция из Бреста, Гомеля и Витебска в мае", - рассказал гендиректор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец.