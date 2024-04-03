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Белавиа запустила прямой рейс между Брестом и Москвой
Брест и Москву связал прямой авиамаршрут от Белавиа. Перелет занимает всего 1 час 45 минут. Первый рейс встретили 3 апреля по всем традициям.
Начало полетов выпало на первые дни апреля - символично в контексте празднования Дня единения двух братских народов. Прямое авиасообщение Брест - Москва не только укрепит деловые контакты, но и откроет новые перспективы для развития туризма и культурного обмена. География региональных полетов будет расширяться.
"Безусловно, не останется в стороне Витебск - будут рейсы. В дальнейшем из аэропортов мы рассматриваем возможности регулярных рейсов в направлениях Сочи, Грузия и другие. В ближайших планах - увеличение чартерных программ из областных центров. В Египет уже летаем из Гомеля и Витебска. Будут еще Анталия, Турция из Бреста, Гомеля и Витебска в мае", - рассказал гендиректор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец.
Из Бреста в российскую столицу и обратно летать можно будет два раза в неделю - в среду и субботу на Эмбрайере 175. Загрузка первого рейса эконом-класса из Москвы была максимальной. Частоту полетов, если будет спрос, увеличат.
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