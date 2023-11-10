Белавиа запустит прямые рейсы из Витебска в Шарм-эш-Шейх в начале февраля

Белавиаснова расширит карту полетов и запустит прямые рейсы из Витебска в курортный египетский город Шарм-эш-Шейх в начале февраля 2024 года, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Первый рейс по чартерной программе в курортный город запланирован на 7 февраля. Борты с туристами будут вылетать в Шарм-эш-Шейх из Витебска 1 раз в 10 дней. Расписание на февраль и март уже составлено.

Полеты с аналогичной частотой будут осуществляться из Гомеля в Шарм-эш-Шейх, начиная с 23 января 2024 года.

"Также из Гомеля планируются с мая рейсы в Анталию. До 2020 года были задействованы все областные аэропорты, сейчас авиакомпания восстанавливает приостановленные маршруты",- рассказали в Белавиа.