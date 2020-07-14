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"Белая Русь" активизирует работу общественных приемных по всей стране

Предложения, которые должны быть услышаны, а вопросы решены. Общественное объединение "Белая Русь" активизирует работу общественных приемных по всей стране. Завтра в столице встречу с гражданами проведет спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Начало в 10 утра.

Отметим, всего по стране откроются 150 общественных приемных. Работать они будут с 10 до 19. В субботу с 10 до 13. Обращения граждан принимаются в письменном виде, на личном приеме, по электронной почте и на горячую линию. Телефон горячей линии размещен на сайте общественного объединения "Белая Русь".

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