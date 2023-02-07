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"Белая Русь" инициирует создание политической партии
Белорусы проявляют заинтересованность в формировании общественно-политической повестки нашей страны. Граждане желают активнее участвовать в принятии важных государственных решений и готовы брать на себя ответственность. Ответом на общественный запрос стала инициатива "Белой Руси" по созданию политической партии. В Национальной библиотеке состоялось заседание оргкомитета, в состав которого вошли представители гражданского общества и руководители крупнейших общественных объединений.
Сегодня нужны субъекты ответа на те жесткие вызовы, которые брошены нашей стране. Мы видим, что в мире идет война и уже не только холодная, как на протяжении многих лет и десятилетий, но и находится в своей горячей фазе. Для того чтобы Беларусь оказалась вот этим островом стабильности, порядка, процветания и успеха, мы должны предпринимать очень серьезные усилия. Для этого нужны организованные силы. Наша партия будет одной из таких сил, которая сможет генерировать ответы на те вызовы, которые сегодня необходимо решать в нашей стране.
Председателем оргкомитета партии был избран председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь" Олег Романов. Новая структура планирует сосредоточиться на поддержке политического курса, который реализуется в нашей стране, и нацелен на сохранение независимости и суверенитета Беларуси.
Наше РОО "Белая Русь" уже созрело для того, чтобы из ее недр выросла политическая партия, которая будет являться, наверное, такой политической основой, фундаментом дальнейшего развития нашей страны, нашего гражданского общества, действительно будет выражать мнение всех слоев нашего народа, населения.
В перспективе предполагается реализация проекта "Кадровая лестница" от молодежного активиста до члена общественного объединения "Белая Русь" и последующей карьеры в политической партии. Подобная система будет способствовать формированию профессионалов из людей, желающих связать свою жизнь с политикой.
Это очень важно для ребят понимать от начала, т.е. от момента вступления в пионерскую организацию, октябренок, пионер, член БРСМ до, можно сказать, определенного этапа финишного - это уже вхождение в ОО "Белая Русь" и, быть может, в партию "Белая Русь". Тогда, по сути дела, мы сохраним и приумножим, даже разовьем ту классическую советскую систему, но уже с учетом новых реалий, новых вызовов и угроз, с которыми сегодня сталкивается общественно-политическая система Республики Беларусь.
Формируемая политическая партия открыта для всех граждан Беларуси, которые разделяют ее программу и устав. Учредительный съезд партии "Белая Русь" состоится 18 марта.
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