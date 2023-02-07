"Белая Русь" инициирует создание политической партии

Сегодня нужны субъекты ответа на те жесткие вызовы, которые брошены нашей стране. Мы видим, что в мире идет война и уже не только холодная, как на протяжении многих лет и десятилетий, но и находится в своей горячей фазе. Для того чтобы Беларусь оказалась вот этим островом стабильности, порядка, процветания и успеха, мы должны предпринимать очень серьезные усилия. Для этого нужны организованные силы. Наша партия будет одной из таких сил, которая сможет генерировать ответы на те вызовы, которые сегодня необходимо решать в нашей стране.

Олег Романов, председатель РОО "Белая Русь"